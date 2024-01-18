أشرف زكي: "أنا مش سي السيد في البيت وكنت أتمنى لو أكون كومبارس في مسلسل الاختيار"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث أشرف زكي عن قصة حبه لروجينا وسبب مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، وبداياته في عالم الفن، وذلك خلال لقائه ببرنامج افتح باب قلبك، الذي يذاع على شاشة cbc.

سبب استمرار زواج أشرف زكي وروجينا

وقال أشرف: قدرتك على استحمال الأخر هو الأمر الذي يجعل الزواج يستمر، وأنا مش سي السيد في البيت، وروجينا حب العمر، وطالما فيه ثقة وترابط بين الطرفين، يستمر الزواج، وأنا نفسي أشوفها أحسن ممثلة في الدنيا، ومحدش فينا بيعطل التاني عن نجاحه، ومش بتضايق من لقب أبو البنات.

أشرف زكي: كنت أتمنى لو أكون كومبارس في مسلسل الاختيار

واضاف اشرف زكي: الجزء الأول من الاختيار لما اتعمل، كلنا كلمناهم علشان نشارك فيه حتى لو هنطلع كومبارس، ولما اتعرض عليا الجزء الثالث من العمل تحمست للغاية لأنني جسدت فترة زمنية عشتها وكنت مهموم بالبلد.. سعد أردش صاحب الفضل عليا، واتعلمت منه التواضع، لإنه كان دايما بياخد آراء العمال والفنانين في المسرح القومي، والمدرسة هي المفتاح السحري في حياة الفنان، ولو مفيش نشاط فني فيها هيبقي مفيش فن، ومهنة التمثيل صعبة ومحتاجة إلى صبر وإلحاح.

أشرف زكي: تمنيت أن أحارب في 73

واستكمل اشرف زكي: انسحبت من رئاسة النقابة خلال أحداث 2011 منعًا للانقسام، وكنت خايف جدًا على البلد وقت الثورة، وأحاول أثبت دائمًا حبي لبلدي بعملي، وأستمتع بالعمل العام منذ أن كنت طالبًا، وبحترم جدًا أي زميل يطلب مني حاجة.. تمنيت أن أحارب في 73 لكني كنت صغيرا، ومازلت فخور بنصر بلدي، وكنت أول من يذهب لمعبر رفح لتوجيه رسالة لأى شخص يحاول أن يخرب البلد، وإننا متضامنون مع غـ زة ولا نخاف من الاحتلال الغاصب.

آخر أعمال الفنان أشرف زكي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي هو مسلسل "العودة"، دارت احداثه في إطار اجتماعي، وهو عبارة عن 30 حلقة حول الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي، الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنة عمه، ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيى الذي اختفى في ظروف غامضة، ليجد نفسه متورطًا مع مهربي الذهب، والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها، مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبدالعظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب عن الدهب