توافد صناع الموسيقى على حفل ليلة صلاح الشرنوبي في الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - توافد عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى، لحضرر حفل ليلة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، فى الرياض برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

حضور حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي

ومن ضمن الحضور الفنان الكبير صلاح الشرنوبي والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والشاعر خالد تاج الدين والموزع نادر حمدي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

ويقام حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي، بعد قليل وذلك تكريمًا للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.

أسعار التذاكر روائع حفل صلاح الشرنوبي

أعلنت الشركة المنظمة، أسعار التذاكر روائع حفل صلاح الشرنوبي إلي أربع فئات مختلفة تصل الأولى سعرها إلى 300 ريال سعودي والفئة الثانية تصل إلى 200 ريال والثالثة 100 ريال والرابعة والأخيرة تصل سعرها إلى 90 ريال.

الموسيقار صلاح الشرنوبي يوجه شكر للمستشار تركي آل الشيخ

كما وجه الموسيقار صلاح الشرنوبي، في تصريحات صحفية، الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على فكرة إقامة حفل من ألحانه، معربًا عن فخره بالتكريم عن مشواره الفني الطويل.

فخر الشرنوبي بتكريماته في مصر

وأوضح صلاح الشرنوبي أنه تكريمه في مصر من قبل دار الأوبرا المصرية أكثر من مرة ويعتز بهذا التكريم.

صلاح الشرنوبي يهدى تكريمه لمصر

وتابع: “أهدي تكريمي في السعودية إلى مصر لأنني فخور بأني مصري استطاع الوصول لكل الوطن العربي، وأيضًا أهدى التكريم لأسرتي، الذين دعموني بشكل كبير، وأيضًا لكل من كان له الفضل عليا في مشواري الفني