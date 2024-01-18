بـ أغنية  "الله غالب" أسماء لمنور تفتتح ليلة صلاح الشرنوبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

افتتحت النجمة المغربية أسماء لمنور ليلة صلاح الشرنوبي التي تقام الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض، بـ أغنية "الله غالب" للنجمة الراحلة ذكري.

وقدتوافد عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى، لحضرر حفل ليلة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، فى الرياض برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

ومن ضمن الحضور الفنان الكبير صلاح الشرنوبي والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والشاعر خالد تاج الدين والموزع نادر حمدي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

تفاصيل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي:

ويقام حفل «ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى»، بعد قليل وذلك تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.

أصالة

حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي:

وقد تصدر الحفل هاشتاج منصه اكس قبل عرضه بساعات وجاءت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي وأبرزهم:" ماشاءالله عظماء الفن المصري في المقدمة دائما في ليالي الرياض

مصر ولادة جيل بعد جيل من العظماء والعلماء والفنانين.

_ مبسوط لأن الليلة سوف يكون فيها ذكرى ذكرى.

آخر أعمال أسماء لمنور:

ويذكر أن آخر أعمال أسماء لمنور هو ظهورها في حفل ليلة الدموع التي أقيمت ضمن احتفالات رأس السنة بمشاركة كلا من أنغام، أصالة، إليسا، ولطيفة، واسماء لمنور، بقيادة المايسترو هاني فرحات.