خالد تاج الدين ومحسن جابر في حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من صناع المزيكا من مصر على حضور حفل ليلة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، في الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حضور حفل صلاح الشرنوبي

وكان من ضمن الحضور كل من الشاعر الغنائي ومطرب الراب خالد تاج الدين والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والموزع نادر حمدي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

تفاصيل حفل صلاح الشرنوبي



ويقام حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى بعد قليل وذلك تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسي عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.