نانسي عجرم تتألق في حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حفل "ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي" حيث بدأت فقرتها بأغنية "جرب نار الغيرة" للفنانة الراحلة ورده.

ومن ضمن الحضور للحفل الفنان الكبير صلاح الشرنوبي والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والشاعر خالد تاج الدين والموزع نادر حمدي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

تفاصيل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي:

ويقام حفل «ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى»، بعد قليل وذلك تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.

نانسي عجرم

حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي:

وقد تصدر الحفل هاشتاج منصه اكس قبل عرضه بساعات وجاءت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي وأبرزهم:" ماشاءالله عظماء الفن المصري في المقدمة دائما في ليالي الرياض

مصر ولادة جيل بعد جيل من العظماء والعلماء والفنانين.

_ مبسوط لأن الليلة سوف يكون فيها ذكرى ذكرى.

آخر أعمال نانسي عجرم:

ويذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم هى أغنية تيجي ننبسط"، وتعد هذه الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم في موسم الصيف 2023،وطرحتها على طريقة الفيديو كليب.





تفاصيل أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم



والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج ليلى كنعان.

أمير طعيمه

كلمات أغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم





حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست آه

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدّنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

آه نركنه على أي رفّ رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فُكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا

ليِه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حُب جديد يتِلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلفّ الدنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدّنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على ايّ رفّ رف

رفّ رفّ رف

حبيبي تيجي نِنبسط

ننبسط