سلمى أبو ضيف تطلق خط جديد من علامتها التجارية

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت النجمة سلمى أبو ضيف خط جديد من علامتها التجارية بعنوان Skin Tights Collection المستوحى من المفهوم الياباني للين اليانغ الذي يجمع كل ما هو جيد وكل ما هو سيئ في العالم وكيف لا يمكن لأحدهما أن يكون دون الآخر.



وعلقت سلمى أبو ضيف على حسابها الرسمي على انستجرام على انطلاق أول مجموعة من خط علامتها التجارية الجديدة " من أنت وما تريد أن تكون إلما ستتشكل بواسطتك" وأضافت أنها خلال الشهور القادمة ستقوم بإطلاق عدة مجموعات من المنتجات وأن Skin Tights هي البداية فقط.

ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته. وتنتظر سلمى حاليًا عرض مسلسل بين السطور وفيلم أنف وثلاث عيون خلال شهر يناير.

وتستمر سلمى في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل راجعين يا هوى والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعًا عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، كما تصدرت بطولة مسلسل المشهد الأخير الذي عُرض حصريًا على منصة شاهد vip، ونافست في موسم رمضان 2022 بمسلسل راجعين يا هوى، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسلي الاختيار 3 وسوتس بالعربي، ويُعرض لها حاليًا مسلسل منعطف خطر، والذي يتصدر تريند منصة شاهد vip، بجانب حصده ردود أفعال إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي.