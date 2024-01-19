طارق الشناوي: السينما المصرية تراجعت.. ومطلوب فتح الأبواب لمناقشة قضايا مجتمعية بحرية

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الناقد طارق الشناوي ضيفًا على الإعلامي هيثم بسام في برنامج ورقة في ملف المذاع على شاشة قناة النهار، للمناقشة حول وضع السنيما والدراما المصرية في الوقت الراهن ومدى تأثيرهم على القوانين في المجتمع.

تصريحات طارق الشناوي

وقال طارق الشناوي خلال الحلقة: إحنا تراجعنا في السينما، أنا بحضر أهم المهرجانات في العالم، والفيلم المصري الطويل قلما يتواجد في المسابقات الرسمية، وعندما يتواجد لا يحظى بأي جائزة وملاقي الفيلم التونسي والسوداني واليمني متفوق.

وأضاف طارق الشناوي: مطلوب فتح الأبواب لمناقشة قضايا في المجتمع، يعني مرة كان فيه حوار درامي إن اللي متخرجش من معهد المسرح ميبقاش فنان وده لا يعني إنه حقيقة ولكن جملة في حوار على لسان شخصي، فأشرف زكي طلع بيان وانفعل، وفي مرة في فيلم عمارة يعقوبيان الصحفيين اعترضوا على شخصية رئيس التحرير وقالوا إحنا كده مش سياق درامي وكانوا عايزين يرفعوا قضية.

موعد برنامج ورقة في ملف

الجدير بالذكر أن الإعلامي هيثم بسام يعرض برنامج ورقة في ملف يوم الخميس من كل أسبوع على شاشة قناة القاهرة والناس في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

من هو طارق الشناوي؟

طارق الشناوي كاتب صحفي وناقد سينمائي، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة والاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية

وطارق الشناوي حاصل على بكالوريوس كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبكالوريوس معهد السينما، أصدر العديد من الكتب مثل «مخرجو الثمانينيات الحلم والواقع»، «السينما وقليل من السياسة»، «سنوات الضحك في السينما المصرية»، «جعلوني مخرجًا»، «فنانة لا تعرف المكياج»، «عز الدين ذو الفقار شاعر السينما»، «أنا والعذاب وأم كلثوم»، «فاتن»، «يحيى الفخراني»، «خان.. المصري» «خالد صالح في الأصل حلواني»، «سعيد مرزوق عاشق السينما»، «سوسن سمراء من الجنوب»، «حلمي خارج السرب»