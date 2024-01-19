بالأبيض.. أصالة تخطف الأنظار في حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تألقت الفنانة السورية اصال في حفل "ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي" حيث بدأت فقرتها بأغنية "تصور"، التي حققت نجاح كبيرًا منذ سنوات كثيرة وتصدر تريند التيك توك الفترة الأخيرة، وشاركها وقتها في الأغنية النجم "أحمد هارون".

وقالت أصالة:" سعيدة ومبسوطه بوجودي في حفل تكريم المبدع الشرنوبي، شكرا على وجودك كنت ومازلت تقود حملة فنية عظيمة"

اصاله

ومن ضمن الحضور للحفل الفنان الكبير صلاح الشرنوبي والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والشاعر خالد تاج الدين والموزع نادر حمدي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

تفاصيل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي:

ويقام حفل «ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى»، بعد قليل وذلك تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.

اصاله

آخر أعمال أصالة:

ويذكر أن آخر أعمال أصالة هي أغنية " العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت اغنية لما بنتجاهل، وجاءت أغنية لما بنتجاهل من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.