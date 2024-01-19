رسميًا.. جينى كامل تعلن طلاقها من أمير طعيمة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة المعتزلة جينى كامل انفصالها بشكل رسمي عن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتبت جيني كامل علي صفحتها الشخصية: "تم الطلاق الرسمي وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله".

أعلنت جيني وأمير طعيمة اليوم عن طلاقهما بشكل رسمي بعد أشهر من إعلان انفصالهما، حيث كشفوا عن الخبر بعد رحلة زواج دامت لسنوات ونجحوا في حسم الأمور الرسمية.

أحدث أعمال أمير طعيمة

ويذكر ان أخر أعمال الشاعر أمير طعيمة أغنية “موحشتكيش” للمطرب تامر حسني، التي إستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "موحشتكيش" من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

كلمات أغنية موحشتكيش

وتقول كلمات الأغنية: "شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه".