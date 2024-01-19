لقاء سويدان تروج لـ "قلع الحجر" بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة لقاء سويدان لدورها في مسلسل “ قلع الحجر” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك ٢٠٢٤ عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت لقاء سويدان: “مطرية بنت الحرازي مسلسل قلع الحجر”.

وتدور قصة مسلسل قلع الحجر في إطار درامي تشويقي واجتماعي، ويتم تقديمه باللهجة الصعيدية، ومستوحي من أحداث حقيقة، تدور أحداثه في منطقتي "النوبة" و"قمولة" في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة.

أبطال العمل

وتضم قائمة الفنانون المشاركون في مسلسل قلع الحجر، كلًا من سوسن بدر، منى عبد الغني، يوسف إسماعيل، منة فضالي، والعمل إخراج حسني صال.

يعرض مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة النجمة شيري عادل، المكّون من 45 حلقة خلال شهر ديسمبر المقبل، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن أعمال الموسم الشتوي.

يشارك مسلسل "الوصفة السحرية" عدد من النجوم، والعمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلًا من شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمي، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

الوصفة السحرية

يناقش مسلسل “ الوصفة السحرية ” أهم القضايا الاجتماعية التي تشغل الرأي العام في الشارع المصري، خاصة ما يخص الحياة الزوجية، حيث أن مسلسل الوصفة السحرية يلقي الضوء على المشاكل التي يتعرض لها الأزواج في بداية علاقتهم في تكوين أسرة سوية، بجانب عرض الأزمات في السنوات الأولى وكيفية مواجهتها.

كما تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية حول بسمة داوود التي تتزوج من إسلام جمال ومع تطور الأحداث في مسلسل الوصفة السحرية تكشف حقيقة علاقتهما ما يمرون به من أزمات وعقبات، والطريقة الصحيحة لبناء حياة زوجية صحية وناجحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل الوصفة السحرية في شهر ديسمبر المقبل في الأوف سيزون بعد أن ينتهي طاقم العمل من تصوير باقي مشاهدهم.