لهذا السبب فيلم " الحريفة" يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم “ الحريفة” ترند جوجل مصر وذلك بعد تصدره الإيرادات في شباك التذاكر بإيرادات 988 ألفا و492 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث وصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية إلى 11 مليونا و504 آلاف و642 جنيها.

تصريحات نور النبوي

تحدث نور النبوي من خلال برنامج الراديو بيضحك، تقديم فاطمة مصطفى، المذاع على راديو 9090، عن نجاح فيلمه الحريفة، وكشف العديد من التفاصيل الخاصة بالفيلم، قائلا: “متوقعتش الإيرادات دي، ولكني كنت مؤمن بالفيلم، لأني بحب المغامرة، وبحب أعمل حاجة مؤمن بها، ومفكرتش لو الفيلم محققش ايرادات هعمل إيه”.

وأضاف نور النبوي: “كان نفسي طول عمري أعمل فيلم من بطولتي، وأعتقد طارق الجنايني اللي رشحني للدور، والترشيح لاقى استحسان عند المخرج رؤوف السيد، ولما قالي عايزك في بطولة رفضت في البداية عشان كنت خايف، لأني شفت في دماغي فيلم إسماعيلية رايح جاي، والنجاح اللي حققه، من ناحية إن كلهم شباب وكسر الدنيا، وكمان الفيلم فيه رهان على الشباب، وهما عايزين يشوفوا حياتهم، مخدتش رأي والدي كأب، ولكن هو صاحبي وقلتله جايلي فيلم من بطولتي، قاللي اعمل حاجة يكون لها أثر بعد كده، اللي عمله طارق الجنايني في الفيلم إنه طلع المشروع بشكل حلو وهو السبب الأول اللي خلى الفيلم ينجح”.

وسبق طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة، البرومو الرسمي للعمل عبر حسابها بموقع انستجرام، وسيطر نجوم كرة القدم على برومو الفيلم، حيث ظهر كل من ميدو، وعبدالستار صبري، وجمال حمزة، وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو في عدد من مشاهد العمل، تصدر نور النبوي مؤشرات البحث بعدما طرحت الشركة المنتجة برومو الفيلم.