لهذا السبب.. أسماء جلال تعتذر عن المشاركة في "أعلى نسبة مشاهدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت الفنانة أسماء جلال، اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" المخطط لعرضه في موسم رمضان القادم 2024.

ويعود سبب اعتذار أسماء جلال إلى انشغالها بتصوير مسلسل "أشغال شقة"، الذي تخوض فيه تجربة الكوميديا للمرة الأولى، وذلك استعدادًا لعرضه في رمضان 2024.

أخر أعمال أسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال فيلم "وش في وش"، والذي حاز على إعجاب الجمهور فور عرضه بالسينمات، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري.

فيلم آل شنب

وشاركت أسماء جلال مؤخرًا بفيلم" آل شنب "، ودارت أحداثه حول سعاد التي تعيش حياة ممزقة ما بين رعاية عائلتها وتقبل العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعها، وما بين حياتها في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي، في سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى حادث مأساوي، وكان أول لفيلم لأيتن أمين هو "فيلا 69" الذى تم عرضه عام 2013.

أبطال فيلم آل شنب

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم في فيلم جديد بعنوان آل شلبى من إخراج وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.