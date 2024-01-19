نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم تنشر صورا لها خلال رحلة بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة انجي المقدم أحدث صور لها من الاسكندرية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

واكتفت إنجي المقدم بالتعليق قائلة: "إسكندرية رايح جاي"، فيما لاقت الصور اعجاب جمهورها.

شاركت في موسم رمضان الماضي لعام 2023 في مسلسل "حرب" بجوار الفنانين أحمد السقا ومحمد فراج، وظهرت فيه إلى جانب سارة الشامي، إيناس النجار، مصطفى منصور، عماد الطيب، وغيرهم. العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

يشار أن آخر أعمال الفنانة إنچي المقدم مسلسل "دابل شيفت" بطولة الفنان عصام عمر، كريم سامي مغاوري، وغيرهم من النجوم، وحقق العمل على إعجاب الكثير من الجمهور.

ولد الغلابة



كما شاركت مؤخرًا في مسلسل ولد الغلابة الذي عرض في رمضان 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

تصريحات انجي المقدم



و تحدثت الفنانة إنجي المقدم، عن شخصية “صفية” التي جسدتها في مسلسل “ولد الغلابة” بطولة الفنان أحمد السقا، وبجانب ذلك سبب ظهورها دون مكياج في أعمالها الفنية.



وقالت إنجي المقدم خلال تصريحات صحفية: “كنت مخضوضة من ردود الفعل على دوري في مسلسل” ولد الغلابة"، وواحد وأنا في العربية دعا عليا وقالي حرام عليكي ياشيخة حسبي الله ونعم الوكيل حد يعمل كده في أخوه".

وأكدت: "بزعل لما تتشتم شخصية صفية، أنا حبيتها وشوفت ليها مبررات، وده الدور اللي بين إني ممكن ألعب كل الأدوار، لأنه جالي بعد مسلسل ليالي أوجيني وكانت مقدمة شخصية صوفيا وهي رقيقة وناعمة