نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. لبنى عبد العزيز تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عما تحتاجه مصر من الرئيس السيسي لتطوير المجال الفني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتميز لبنى عبد العزيز بموهبتها الفنية الاستثنائية وقدرتها على تقديم أدوار متنوعة بشكل متقن. تمكنت من خلال أعمالها من كسب احترام النقاد والجمهور، وحصدت عدة جوائز وتكريمات على مدار مسيرتها الفنية.

وبجانب موهبتها التمثيلية، تتمتع لبنى بجمال طبيعي وأناقة، مما جعلها واحدة من الشخصيات البارزة في الوطن العربي.



وكشفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز عما الذي تحتاجه مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير المجال الفني، حيث أكدت في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني”، أهمية أن تدعم الدولة الفن بكل قوة لديها.

واسترجعت الدور البارز الذي لعبته القوة الناعمة لمصر في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، لافتة إلى ضرورة تبني هذا النهج حاليا.

لبنى عبد العزيز تخطف الانظار في برنامج Auntie loulou

نجحت الفنانة القديرة لبني عبد العزيز أن تخطف الأنظار من خلال برنامجها Auntie loulou.

يذكر أن برنامج Auntie loulou هو أقدم برنامج إذاعي يبث عبر الإذاعات المصرية، حيث بدأت لبنى تقديمه منذ مطلع الخمسينيات، ثم انقطعت عنه فترة غيابها عن مصر واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت مرة أخرى إلى تقديمه مطلع الألفينيات، ويذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة البرنامج الأوروبي يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتكون الإعادة يوم الإثنين الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويوم الثلاثاء في الخامسة والربع صباحا.

آخر أعمال لبنى عبد العزيز

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، فيلم بعنوان "جدو حبيبي" كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وضم مجموعة كبيرة من نجوم ورموز الفن في مصر منهم النجم الراحل محمود ياسين، بشرى، أحمد فهمي، سامي مغاوري، عبدالله مشرف.