نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي: موقف الدول الغربية من غزة يتماشى مع مخطط المليار الذهبي الصهيوني الماسوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان الكبير محمد صبحي ضيفا غلى برنامج "خلاصة الكلام" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة النهار.

وصرح محمد صبحي بأن مشروع المليار الذهبي يعد مبادرة ماسونية صهيونية تم التخطيط لها قبل قرون، وتظهر حاليا في سياسة الدول الغربية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع حديثه قائلا: "قبل وعد بلفور كان الجميع يعتقد في استحالة تقسيم المنطقة العربية، وأخذ جزء من أرضها ليكون وطن اليهود، وبروتوكولات حكماء صهيون التي تم شرحها في مسلسل فارس بلا جواد أجد أنها تتحقق الآن".

أكد محمد صبحي أن مخطط "المليار الذهبي" يتجلى في إلغاء كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تمنع تحول العالم إلى فوضى، مشيرًا إلى أن هذه القوانين وضعت بإشراف أمريكي.

وأكمل محمد صبحي: "لما تقف إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا ودول أخرى، وتقول بظلم بين إن إسرائيل تدافع عن نفسها، فهذه مساندة من العالم ضد ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع الإبادة والتمييز والتهجير، وكل شيء تم عمله للحفاظ على الإنسانية".

أخر أعمال محمد صبحي

ويذكر أن آخر أعمال محمد صبحي هو مسرحية "عيلة اتعملها بلوك"، وتدور أحداث المسرحية حول أسرة مصرية بسيط واختلال تفكيرهم ما بين الحاضر والمستقبل، ويشهد العرض إقبال جماهيري كبير منذ إنطلاقه العام الماضي، وخاصة أن العمل عائلى ويناقش قضايا مجتمعية هامة بطريقة غنائية مميزة، يشارك في بطولتها بجانب النجم محمد صبحي الفنانة وفاء صدقي، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منه طارق ليلى فوزي، محمود ابو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجليكا ايمن، وغيرهم.

قام الفنان محمد صبحي برفع علم فلسطين في آخر ليلة عرض لمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" وظهرت علي الشاشة الخلفية مشاهد تبرز وحشية ودموية العدو الصهيوني في التعامل مع الفلسطينيين الأبرياء وتصدر العلم الفلسطيني الشاشة الخلفية في الأوبريت الأخير.