بـ "أجمل العالم" محمد الشرنوبي يشعل حفل "ليلة صلاح الشرنوبي"

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أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان محمد الشرنوبي حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" بغناءه أغنية "أجمل العالم" وهي أغنية الفنان كاظم الساهر وكلمات المستشار تركي ال الشيخ وألحان صلاح الشرنوبي وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وتوجه محمد الشرنوبي بالشكر لعمه الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، كما توجه بالشكر للمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، معربا عن سعادته بحفلة "ليلة صلاح الشرنوبي".

تفاصيل حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي

ويقام حفل «ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبى»، وذلك تكريما للموسيقار صلاح الشرنوبى على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد بالرياض سيتى، ويتضمن برنامج الحفل عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربي.

ويشارك بالغناء فى الحفل كوكبة من المطربين، ومنهم أصالة، وراغب علامة، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأسماء لمنور، وعاصى الحلانى، ويقام الحفل بقيادة المايسترو تامر فيضى.

ومن ضمن الحضور للحفل الفنان الكبير صلاح الشرنوبي والمنتج محسن جابر ومدير شركة نجوم ريكوردز ياسر خليل والشاعر خالد تاج الدين والموزع نادر حمدي والشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والمنتج محمد محسن جابر والفنان عمر بطيشه وزكي حسنين صاحب شركة بنش مارك المنظمة للحفل.

آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هي أغنية "كان نفسي" الذي طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجمين المنصات الموسيقية وقد حققت نجاحًا كبيرًا.

والأغنية من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية “كان نفسي” لـ محمد الشرنوبي

كان نفسي أقول إنه استحاله.. أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده

كان نفسي اشوفني أكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة

ماتجيش طويلة

كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة

كان نفسي كوني

يخلف ظنوني

كان نفسي حاجة واحدة ماتبكيش عيوني

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي الاقي يوم إجابة.. للأسئلة

كان نفسي لما اتوه اقولي.. مش مشكلة

كان قلبي نفسه فـ الف حاجة بس أنا قلبي ياريت.. كان بايديه

كان نفسي لما قلبي يوجعني تداريه العيون

كان نفسي أفهم الحياة وماتوهش فـ الظنون

كان نفسي الاقي سكة سالكة ليا فين ما اكون

كان نفسي الاقي أي حد جنبي أسند عليه

كان نفسي أكابر.