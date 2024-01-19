نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى زاهر تهنىء شقيقتها الصغرى بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت ليلى أحمد زاهر شقيقتها الصغرى منى بمناسبة عيد ميلادها من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

ةكتبت ليلى زاهر: “عيد ميلاد بنوتي ونسختي الصغيرة اللي مش مصدقة أنها بتكبر قدام عيني ماشاء الله ربنا يحفظك يا حبيبتي”.

وكان قد أعلن الفنان هشام جمال خلال الأيام الأخيرة خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر، وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعي قائلا: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا.. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا.. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وكانت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال شاركا معًا في مسلسل "في بيتنا روبوت"، الذي عُرض خلال شهر رمضان لعامي 2021 و2022. قصة المسلسل تدور حول شاب يدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء صنعي، وتأخذ الأحداث منعطفًا مثيرًا حينما ينجحفي تصنيع نموذجين ذكيين، يقلبان حياته وحياة عائلته رأسًا على عقب. شهدت علاقة ليلى زاهر وهشام جمال في العمل العديد منالشائعات والتكهنات بشأن ارتباطهما.

أغنية ليلى زاهر

كما أنتج هشام جمال أغنية كلمة أخيرة لـ ليلى أحمد زاهر، في العام الماضي، وتعد هذه الأغنية أول عمل غنائي لليلى زاهر.

معلومات عنها

ليلى زاهر هي ابنة الفنان أحمد زاهر، حيث أكد والدها بأنه يعلم ابنتيه الطفلتين ليلى وملك حفظ القرآن والمواظبة على الصلاة، وأن ذلك يمنعهنا من أداء أدوار الإغراء في الفن إذا قررتا الاستمرار في التمثيل، مؤكدًا على قرار دخول ابنتيه عالم التمثيل حدث بإقناع من صديق عمره منذ 13 عامًا تامر حسني حيث اشتركتا معه في فيلم عمر وسلمى 2، ولكنهما ستتوقفان السنة القادمة لحين بلوغهما سن الرشد والوقوف على رغبتهما في استكمال التمثيل أم الاتجاه إلى تخصصات أخرى، فالقرار في تلك الحالة يعود إليهما في اختيار مستقبلهما عندما تبلغان السن المناسب، وأن دوره يتوقف على النصيحة، لكنه تمنى عدم عودتهما إلى التمثيل لكونه مجالا مرهقا.