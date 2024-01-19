نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أغرب العادات والتقاليد لمشاهير العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشتهر النجوم والشخصيات الشهيرة بأسلوب حياة فريد وعادات غريبة قد تبدو غريبة على العادات العامة ومع ذلك، هناك أشخاص هذه المعلومات بروح الفكاهة والترفيه، ولا ينبغي التعامل معها على أنها حقائق مؤكدة.



وفيما يلي يبرز دوت الخليج الفني الأمثلة على العادات والتقاليد الغريبة للنجوم:



نجوم هوليوود والحمية الغذائية الغريبة



يُعرف أن العديد من النجوم لديهم عادات غذائية غريبة. على سبيل المثال، هناك من يتبع حمية غذائية تشمل تناول الطعام المصنوع من الأطعمة التي يتم هضمها بواسطة الإضاءة الشمسية فقط، أو القيام بتناول وجبات صغيرة جدًا بحجم ملعقة صغيرة.

عادات الحمام الغريبة



هناك بعض النجوم الذين لديهم عادات غريبة في استخدام الحمام. فمثلًا، يعتقد البعض أن بامبينو جيوفاني، النجم الإيطالي، يستخدم ورق اليوميات بدلًا من الورق النقدي في الحمامات، في حين أن النجمة العالمية شارون ستون تزور الحمام لفترات طويلة وتقرأ فيه.

العادات الغريبة في الأزياء

بعض النجوم لديهم أسلوب فريد في الموضة. فمثلًا، يعتقد بعض النجوم أن ارتداء الأحذية المصنوعة من الخشب يجلب الحظ الجيد، في حين يُعتبر ارتداء القفازات في جميع الأوقات نوعًا من الحماية لبعض النجوم.

العادات الغريبة في النوم

هناك بعض النجوم الذين لديهم عادات غريبة في النوم. فمثلًا، يُعرف أن النجمة العالمية ليدي غاغا تنام بدمى كبيرة الحجم تحملها معها في الفراش، بينما يُشاع أن النجمة الشهيرة كيم كارداشيان تنام بغرفة نومها في درجة حرارة منخفضة جدًا.

التقاليد الدينية الغريبة

هناك بعض النجوم الذين يمارسون تقاليد دينية غريبة أحيانًا. على سبيل المثال، يُعتقد أن النجم العالمي توم كروز هو من أبرز أتباع الدين الساينتولوجي، وهو دين يعتبر مثيرللجدل ويشتهر بمعتقداته وطقوسه الغريبة.