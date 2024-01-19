نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستيفاني عطا الله في شخصية مختلفة في "لعبة بنات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "لعبة بنات"، والتي من المقرر عرض المسلسل عبر منصة أمازون بريم.

وشاركت جمهورها مجموعة من صور كواليس العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيها: "مستعد للمزيد

من التشويق والغموض ٣ حلقات جديدة اليوم، من دواعي سروري أن تلعب ليال في ثلاثة مراحل من حياتها في 17،في 25 قبل الجريمة، وبعد ذلك".



تعليقات الجمهور على منشور ستيفاني عطا الله

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مليوون مبروك، دايما متطورة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ستيفاني عطا الله

والجدير بالذكر آخر أعمال ستيفاني عطا الله مسلسل كريستال، وعرض العمل خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة باميلا الكيك، محمود نصر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف لبنى مشلح وإخراج هاكان أرسلان، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

