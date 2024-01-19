نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير: "زوجتي أم أولادي تستاهل التكريم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان سعد الصغير صور لأولاده من حلقته في برنامج “سعد مولعها نار" وذلك عبر قناة الشمس، وتحدث عن مشواره الفني وعلاقته بأم أولاده.

وقال الصغير في تصريحات صحفية عنها:'أم أولادي تعبت معايا وزعلتها كثيرا ومستعد أعمل أى شيء علشانها، ومقدرش على فراقها وتستحق التكريم لسنوات كثيرة، ووقفت جنبي كتير

بينما تحدث نجله محمود خلال تصريحات تليفزيونية عن الصفات السيئة لوالده حيث أشار إن ما يضايقه من والده هو عدم رده على أشخاص محددين يتحدثون عنه ويغتابونه، وأنه يتعجب من ذلك، خصوصًا أنه يستطيع أن يرد عليهم، فيما اعتبر ابنه الأوسط، أن ما يضايقه في والده “اللامبالاة”.

استضاف الفنان سعد لأول مرة أولاده في حلقة خاصة من العيار الثقيل في برنامج سعد مولعها نار، وشملت الحلقة ذكرياته منذ صغره وحديثه عن عمله في أكثر من مهنة، كما تضمنت غنائه مع نجله الأكبر محمود في عدد من أغانيه الذى قدمها خلال مشواره، كما تحدث عن زوجته الذى يعتبرها وش السعد عليه، وتذاع الحلقة يومي الخميس والجمعة على قناة الشمس.

بدأ سعد، الحلقة بالحديث عن بداياته الصعبة، والحالة الاجتماعية التي كان يعيشها في منطقة شبرا قبل شهرته، وطلب من ابنيه محمود وتوتي أن يخبراه عن الصفات الجيدة التي يتمتع بها، والسيئة أيضًا، ليردا عليه بأن أكثر شيء إيجابي يميزه هو “فعل الخير”.

ويستضيف سعد خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.