أبطال فيلم مقسوم عند حضورهم العرض الأول بالرياض يوجهون رسائل للسعودية !

الرياض - محمد الاطلسي - بحضور أبطال العمل عرض أمس الأربعاء في موفي سينما في البوليفارد ستي العرض الأول لفيلم "مقسوم" والذي تدور أحداثه عندما تتلقى "إيمي" و"رانيا" و"هند" دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة، العمل من ﺇﺧﺮاﺝ كوثر يونس وﺗﺄﻟﻴﻒ هيثم دبور ومن بطولة الفنانة ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبدالرحمن وعمرو وهبة ونوران أبو طالب.

بداية تحدثت الفنانة شيرين رضا قائلة: سعيدة جداً أنني هنا في الرياض وأنا أحب الرياض وسعيدة أيضاً بأن يكون العرض الأول للفيلم هنا، وأنا لا أشعر أنني غريبة هنا، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجميع وهو جميل وأدعوهم لمشاهدته وأوعدهم أنهم لن يندموا عند حضور الفيلم فالقصة تستحق المتابعة. وعن جديدها قالت رضا: لدي مسلسل يعرض حالياً ويعتبر جديداً وهو "بينا ميعاد" ولدي مسلسل جديد سيعرض في شهر 6 على نت فيلكس. ووجهت شيرين رضا رسالة إلى جمهورها في السعودية قائلة "شكراً على استضافتكم وأدعوكم لمشاهدة فيلم "مقسوم" ويا رب يعجبكم.

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فيما قالت الفنانة ليلى علوي: جداً سعيدة أن يكون العرض الأول وافتتاح فيلم "مقسوم" في الرياض وتحديداً في البوليفارد، هذا المكان الذي يحبه الجميع وإن شاء الله الفيلم يحوز على رضاكم وينال إعجابكم وحقيقة أنا عملت به واشتركت فيه لأنه مختلف وكذلك الشخصية جديدة لم أقدمها من قبل وفيها جراءة وواقعية، وهذا ما أبحث عنه في اختيار أعمالي. وعن جديدها قالت علوي: أحضر لفيلم جديد بمشيئة الله مع الفنان بيومي فؤاد بعنوان "زواجة توكس" وعن زيارتها للرياض قالت: قضيت 15 يوماً بالرياض عند عرضي لمسرحية "الصندوق الأحمر" وسافرت إلى مصر يومين وعدت لافتتاح الفيلم، لا أشعر بالغربة هنا أبداً وأكون سعيدة جداً عندما أحضر ومنبهرة بكل ما أرى ويسعدني ترحيب الناس بنا وتقديرهم واحترامهم وهذا ما يسعد أي فنان.

فيما قالت الفنانة سما إبراهيم: سعيدة جداً بمشاركتي في فيلم "مقسوم"، الحقيقة تعد مغامرة وعندما تشاهدونه ستكتشفون ذلك أنها مغامرة إنسانية في جميع المستويات وتجربة درامية أنصح العائلة أن يشاهدوها ويستمتعوا بإذن الله بنوع خاص جداً وبموسيقى وفيلم ومذاق مختلف، وعن تواجدها في الرياض قالت شعرت بإحساس وبالدفء الشديد جداً جداً، واحترام التجارب الفنية بشكل يسعد الجميع. وعن جديدها قالت لديّ الآن فيلم "مقسوم" وكذلك أجهز لفيلم "البحث عن منفذ " وكذلك لدي مسلسلات لرمضان.

مخرجة فيلم "مقسوم" كوثر يونس متحمسة ومتشوقة جداً أن أرى ردة فعل الجمهور لعرض الفيلم وخاصة أن البطولة جميعاً نسائية، ومنذ زمن لم نرَ فيلماً بطولته للنساء كذلك أتقبل رأي الجمهور في أول عرض للفيلم إن كان إيجابياً أو سلبياً ونتعلم منهم.

وأضافت لديّ عدد من الأفلام لكنها في مرحلة الاتفاق وفيلم "مقسوم" يعد أول تجربة لي في إخراج فيلم روائي طويل وفيلم يجمع بطولة ثلاث نساء وأعتبره تجربة جداً جميلة وإني محظوظة. وعن زيارتها إلى الرياض تقول: "أعد هذه الزيارة الأولى لي ولكنني متحمسة جداً لاكتشافها ومشاهدة جمالها".

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