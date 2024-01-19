نانسي عجرم تقدم أول اغنية في موسم الرياض بألحان صلاح الشرنوبي "نار الغيرة"

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت منذ قليل الفقرة الغنائية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم بحفل "ألحان صلاح الشرنوبي"، وبدأت فقرتها بإلقاء كلمة قالت فيها:" أنا سعيدة لوجودي في الحفل الذي يتم من خلاله تقديم أغاني جميعنا استمتعنا بها ورددناها وعشنا معها"، مؤكدة بأن أجمل شيء أنهم سيغنون تلك الأغاني بوجود الموسيقار صلاح الشرنوبي بينهم في هذا الحفل ورحبت به. كما وجهت التحية للفرقة الموسيقية.

وقدمت نانسي عجرم أول أغنية بفقرتها وهي الأغنية الشهيرة "نار الغيرة" والتي لحنها الموسيقار صلاح الشرنوبي للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، كما قدمت نانسي عجرم بإحساس عالي أغنية "عشقتك" للفنان فضل شاكر.

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وكانت قد بدأت منذ قليل فعاليات حفل ألحان صلاح الشرنوبي والتي يتم من خلالها تكريم الملحن والموسيقار صلاح الشرنوبي على مسيرته الفنية والموسيقية، وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي تناول المسيرة الفنية له والتي تعاون من خلالها مع كبار المطربين في الوطن العربي والذين تحدثوا خلال الفيلم الوثائقي عن ألحانه وتعاونهم مع الملحن صلاح الشرنوبي.

ويُقام حاليًا على مسرح أبو بكر سالم حفل "ألحان صلاح الشرنوبي"، والذي يشهد مشاركة 6 مطربين من كافة أنحاء الوطن العربي وهم أصالة، راغب علامة، أسماء لمنور، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، وائل جسار ويأتي هذا الحفل تكريماً لمشواره ومسيرته الفنية التي قدم من خلالها العديد من الألحان لكبار النجوم في الوطن العربي. وكان قد حرص رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، على الترويج لحفل ألحان صلاح الشرنوبي، إذ شارك صورة من بروفة كواليس الحفل، عبر صفحته الرسمية على "انستغرام"، وضمن الصورة جميع النجوم المشاركين في الحفل.

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