نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حاوي الدراما المصرية واشتهر بالأعمال الجاسوسية".. لقطات فنية مميزة في ذكرى وفاة يحيى العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم الجمعة 19 يناير ذكرى وفاة الراحل المخرج يحيي العلمي، والذي تميزت أعماله بالواقعية ومحاكاة كافة طبقات المجتمع، وتميز بالذكاء والطموح.



ويسلط دوت الخليج الفني الضوء عن أبرز أعماله الفنية في ذكرى وفاته



مولد ونشأة يحيي العلمي

ولد المخرج الراحل يحيي العلمي في الزقازيق، بدأ عمله في السينما والتلفزيون بعد تخرجه من كلية الحقوق في بداية الستينيات، وشكل مع المخرجين محمد فاضل، وإسماعيل عبد الحافظ نجوم الجيل الثاني من مخرجي التلفزيون المصري في بداياته الأولى،

بداية يحيي العلمي الفنية

بعد الجيل الأول الذي تكون من الراحلين نور الدمرداش وحمادة عبد الوهاب ويوسف مرزوق،أخرج العلمي في حياته الفنية ثلاثين فيلما تقريبا أبرزها "خائفة من شيء ما "و "طائر الليل الحزين" و"تزوير في أوراق رسمية" و"الحب أيضا يموت" بطولة صلاح ذو الفقار.



أهم أعماله التلفزيونية



حقق يحيي نجاحات واسعة من خلال استخدامه أسلوب السهل الممتنع في مسلسل رأفت الهجان بطولة محمود عبد العزيز الذي تجاوز عدد حلقاته الستين حلقة تطرق فيها لحياة رجل مخابرات مصري تم زرعه في إسرائيل وكان له دور هام في حرب 1973، وكانت شوارع القاهرة تبدو خالية في توقيت عرض المسلسل. كذلك مسلسل "هو وهي" بطولة سعاد حسني ومسلسل "لا" للكاتب مصطفى أمين ولطه حسين مسلسل الأيام بطولة أحمد زكي.



أهم المناصب والجوائز التي حصل عليها يحيي العلمي

شغل يحيى العلمي عددًا من المناصب الإدارية في ماسبيرو، منها رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان آخر مناصبه تولي رئاسة الإنتاج الدرامي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وحصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة مهرجان التراشيل الألماني واتحاد الإذاعات الأفريقية وغيرها من التكريمات.

عدد زيجاته



تزوج الراحل يحيى العلمي من الفنانة تهاني راشد التي اشتهرت بدور "سيرينا أهاروني" في مسلسل "رأفت الهجان"، وكان لديهما ابنة وحيدة تدعى شيرين.



وفاته

توفي في 19 يناير 2002 عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مرير استمر بضعة أشهر مع إصابة في القلب.

