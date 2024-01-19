نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة وحيد سيف.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 19 يناير ذكرى وفاة الراحل الفنان الكوميدي وحيد سيف، من رغم أن أضحك ملايين الجماهير في الوطن العربي، ألا أنه مر بظروف قاسية وغدر من أقرب الأشخاص اليه.

ويسلط دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ وحيدسيف

معلومات عن وحيد سيف

اسمه الحقيقي هو مصطفى سيد أحمد سيف، وُلد في ٢٠ مارس ١٩٣٩، في مدينة الإسكندرية، بدأت رحلته الفنية و أثناء انضمامه إلى الفرقة التمثيلية في الإسكندرية ثم حصل على ليسانس الآداب قسم تاريخ وأثناء دراسته في الجامعة شارك في عده مسرحيات أهمها شكسبير، حسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحاني قدم مسرحية إنهم يدخلون الجنة، وكانت اخر اعماله الفنية المسلسل زيزو 900.

عدد زيجاته

تزوج الراحل وحيد سيف من الفنانة ألفت سكر وبعدها تزوج من الصحفية اللبنانية خلود، والتي ظلت معه حتى وفاته، والذي قال عنها طيلة حياته أنه يعيش معها أجمل فترات حياته، وأنها عوضته عن كل شيء، وكان دائمًا يستشيرها في الأعمال والسيناريوهات التي تُعرض عليه، لكونها صحفية وناقدة، حتى أنه كتب لها كل أملاكه الأخيرة.وأنجب خلالها الممثل أشرف سيف وناصر سيف وإيمان وإيناس

أهم أعماله الفنية

تألق وحيد سيف خلال مسيرته الفنية من خلال مسرحية روبابيكيا، عازب و3 عوانس مع الفنان صلاح ذو الفقار ومسرحية دول عصابه يا بابا مع الفنان محمد نجم ومسرحية قشطة وعسل، شارع محمد علي مع فريد شوقي.



ولم تقتصر مسيرة وحيد سيف الفنية على المسرحيات فقط بل شملت أعمال درامية وسينمائية أبرزها مضى قطار العمر، سيد العاطفى، على سبايسى، عايز حقى، محامى خلع، إلحقونا، ملف في الآداب، رمضان فوق البركان، التخشيبة، سواق الأتوبيس، وغيرها من الأعمال.



سبب وفاة وحيد سيف



توفي الفنان وحيد سيف، نتيجة أزمة قلبية عن عمر يناهز 74 عامًا، يوم 19 يناير في عام 2013، ودفن في الإسكندرية مسقط رأسه، وسط غياب تام من الفنانين.

