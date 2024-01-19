نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. "مليونية" عمرو دياب في دبي.. حضور جماهيري غير مسبوق في حفل القرية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا في القرية العالمية بدبي وذلك وسط حضور جماهيري غير مسبوق حيث احتشد الالاف من جمهور الهضبة لمتابعة حفله ويعد حفل عمرو دياب في القرية العالمية هو الأضخم حتى الآن من حيث الحضور الجماهيري.

الأغاني الذي قدمها عمرو دياب في حفله في دبي

وقدم عمرو دياب الذي ظهر باطلالة شبابية مميزة باقة من أشهر أغانية مثل يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع.

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية ياقمر والتي لحنها ضمن أغنيات البومه الجديد "مكانك".

و يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد تصدر قوائم الاعلى استماعا عبر تطبيق انغامي على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية بالبومه الجديد "مكانك" والذي صدر نهاية عام ٢٠٢٣.

مكانك الأعلى استماعًا على أنغامي

وحقق ألبوم "مكانك"، منذ طرحه أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.

تفاصيل ألبوم مكانك

ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي وتوزيع احمد ابراهيم.

أغنية "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد ابراهيم.

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.