نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة نبيل الهجرسي.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الجمعة 19 يناير ذكرى وفاة الفنان الراحل نبيل الهجرسي، والذي تميز بتنوع أعماله الفنية، واشتهر بحب الجمهور له في الوطن العربي، وتميز بالذكاء والنجاح والتفوق طوال مسيرته الفنية .





ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ نبيل الهجرسي

معلومات عن نبيل الهجرسي



اسمه الكامل نبيل أحمد كامل الهجرسي ولد في محافظة الإسكندرية يوم 31 من يناير عام 1937، نشأ نبيل وترعرع في عائلة مكونة من أب وأم مصريين، وبعد إنهائه للمرحلة الثانوية التحق الفنان نبيل بالجامعة ودرس في كلية الفنون وتخرج منها بدرجة البكالوريوس.



البداية الفنية

بدأ حياته الفنية من خلال مشاركته في التمثيل بمسرحية "أصل وصورة"،و مسرحية “العبيط”، مسرحية “نمرة 2 يكسب”، مسرحية “البكاشين”، مسرحية “التعلب فات”، مسرحية “قانون الحب”، مسرحية “من يضحك أخيرا”، مسرحية “مين جوز مين”، مسرحية “اعقل يا مجنون”، وغيرها من المسرحيات.

بداية شهرة نبيل الهجرسي

وتمت مشاركته في أول بطولة له بفيلم سينمائي يحمل اسم "الستات" مع الفنان محمود ياسين، واعتبر هذا الفيلم هو نقطة الانطلاقة والشهرة الفنية لنبيل الهجرسي ليشارك بعد ذلك بالتمثيل في فيلم بعنوان " ليلة سقوط بغداد" مع الفنان أحمد عيد، وشارك أيضًا بفيلم “أنا وزوجتي والسكرتيرة”، فيلم “آدم والنساء”، فيلم “فيفا ظلاطة”، وغيرها من الأفلام،



وتفوق في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل “المزاد”، مسلسل “سر الأرض”، مسلسل “القضاء في الإسلام”، مسلسل “الحب له أوان”، مسلسل “حمزة وبناته الخمسة”، مسلسل “المرأة في الإسلام”، مسلسل “أنا قلبي دليلي”، مسلسل “صبيان وبنات"، مسلسل “في العلالي”، مسلسل “حسن التنين”، وغيرها من الأعمال.



عدد زيجات نبيل الهجرسي



تزوج الفنان نبيل الهجرسي من الممثلة إسعاد يونس التي تعمل كمذيعة، ثم انفصل الثنائي بعد إنجابهم لثلاثة أبناء.

وفاته

رحل عن عالمنا الفنان الراحل نبيل الهجرسي يوم الجمعه 19 يناير تاركا ارثا فنيا ومحبة الجمهور له.

