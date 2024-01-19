نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توقعاتها بطلاق العوضي وياسمين.. ليلى عبداللطيف ضيفة عمرو أديب على MBC الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية اللبنانية ليلى عبد اللطيف، لظهور خاص في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الجمعة 19 يناير، على قناة MBC.

وتأتي هذه الحلقة بعد الجدل الكبير الذي أثير حول توقعات عبد اللطيف، خاصة توقعاتها حول طلاق الفنان أحمد العوضي من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والحرب الروسية الأوكرانية، حيث توقعت أن تستمر الحرب حتى نهاية 2022، وأن تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخريطة السياسية العالمية.

و كما توقعت عبد اللطيف أن يكون عام 2024 عاما مليئا بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن تشهد المنطقة العربية العديد من التغيرات.

ومن المتوقع أن تتحدث عبد اللطيف في الحلقة عن توقعاتها للعام الجاري، وحول الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في الفترة الأخيرة، كما من المتوقع أن تجيب على أسئلة المشاهدين.

ويحظى برنامج "الحكاية" بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ويعد من أهم البرامج الحوارية التي تتناول الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية.