نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند خلال ساعات من الكشف البوستر الأول.. طرح التريلر الرسمي لفيلم رحلة 404 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم المخرج هاني خليفة في أقل من دقيقتين لمحة سريعة من أحداث رحلة 404 قبل أن تقلع يوم 25 يناير القادم بدور العرض السينمائية بجمهورية مصر العربية، ومنها إلى الدول العربية لتستقر بدور العرض الخاصة بها في الأول من فبراير القادم، وذلك من خلال التريلر الرسمي للفيلم الذي طرح اليوم الجمعة.

حيث يظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج حيث تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغا كبيرا من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟

أم أن العودة إلى الماضي لا بد أن يلوثها مرة أخرى؟

وعلي الجانب الآخر تصدر البوستر تريند محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونال تعليقات إيجابية وحماسية من قبل الجمهور وصُناع العمل خاصة بعد تحديد موعدا لعرضه، حيث علق مخرج الكاستينغ أحمد الزغبي "فيلم اجتماعي جدا.. من أهم وأمتع المشاريع اللي اشتغلت عليها".

وقالت الملحنة سعاد بشناق "فخورة أن يكون أول تعاون مصري لي مع المخرج المخضرم هاني خليفة والمونتير محمد عيد لفيلم من بطولة منى زكي ونخبة من نجوم أم الدنيا، وان يكون هذا ثالث تعاون لي مع المنتج محمد حفظي، مبروك لكل فريق العمل وشكرا لثقتكم"، بينما قال منتج العمل محمد حفظي "رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات.

و تابعت الف مبروك اصدقائي المبدعين وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة مني ذكي وشركاء المشوار من شركات الانتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين، بينما قالت المنتجة شاهيناز العقاد " متحمسة جدا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمني يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، أنتظرونا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية"، كما كانت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي متمنين له النجاح.

فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر وFront Row Filmed Entertainment خارج مصر.