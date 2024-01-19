نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثانِ أيام عرضه.. "الملكة" لـ هالة صدقي يحتل المركز السابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “الملكة” للفنانة هالة صدقي إيرادات ضعيفة منذ طرحه بدور العرض السينمائية، فقد حصد مساء أمس إيرادات 72 ألف جنيه فقط ليحتل المركز السابع في شباك التذاكر، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وأقيم العرض الخاص لفيلم “الملكة”، يوم الأربعاء 17 يناير في إحدى السينمات بمنطقة التجمع الخامس، حيث احتفل صناع العمل بالعرض، وحضرت الفنانة دينا برفقة المُطربة سلمى عادي.

وكانت قد آثارت الفنانة هالة صدقي جدلًا واسعًا وتصدرت الترند بعد طرح البرمو التشويقي لفيلمها الجديد «الملكة»، والذي من المقرر طرحه بدور العرض يوم 18 يناير الجاري لينضم لقائمة أفلام رأس السنة.



وحقق برومو فيلم "الملكة" على الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على «فيس بوك»، أكثر من 322 ألف مشاهدة، في أقل من 16 ساعة، وتوالت التعليقات من الجمهور مهنئين الفنانة هالة صدقي بتجربتها السينمائية الجديدة.

أبطال فيلم الملكة



فيلم الملكة الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبد الجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.