“تحضيرات عتبات البهجة”.. صلاح عبدالله برفقة المخرج مجدي أبو عميرة (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان القدير صلاح عبدالله صورة جديدة برفقة المخرج مجدي أبو عميرة، من تحضيرات المسلسل الرمضاني “عتبات البهجة”، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق الفنان صلاح عبدالله على الصورة قائلًا: “مع حبيبي الملك المخرج مجدي أبو عميرة بعد ذئاب الجبل ١٩٩٢ على باب عتبات البهجة رمضان ٢٠٢٤”.





أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صلاح عبدالله، جومانا مراد، عنبة، سما إبراهيم، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية مدحت العدل، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من 15 حلقة، وهو التعاون الثالث الذي يجمع بين المخرج مجدي أبو عميرة.





احدث أعمال الفنان صلاح عبدالله



ومن ناحية أخرى، تعاقد صلاح عبدالله على أكثر من عمل خلال الفترة الماضية منهم مسلسل “العتاولة” من بطولة أحمد السقا والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024، ويشارك في بطولته طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل سر إلهي بطولة روجينا، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يواصل صلاح عبدالله في الفترة الحالية تصوير فيلم ع الماشي، بطولة علي ربيع، تأليف كريم سامي وإخراج محمد الخبيري، ويشارك في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف.



آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله



والجدير بالذكر أن آخر أعمال صلاح عبدالله هو مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بأكثر من عمل درامي منهم مسلسل جت سليمة، وتلت التلاتة، بطولة غادة عبدالرازق تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

أبطال مسلسل جت سليمة

ومسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف كريم يوسف وإخراج إسلام خيري، وحضرة العمدة، بطولة روبي تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وشارك فيه كل من أحمد رزق، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، سميحة أيوب، محمد محمود عبدالعزيز،دينا، صلاح عبدالله، محمد مهران، أحمد أبوزيد.