نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح "بُعده فارق".. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال، منذ قليل أغنيته الجديدة "بُعده فارق"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات أدهم معتز، توزيع أحمد إبراهيم، ألحان تيام علي.

كلمات أغنية "بُعده فارق" رامي جمال

كان يوميها عقلي فين وأنا بفارق.. قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها إيه أنا بعنادي.. دة الفراق مش زي ما إفتكرته عادي.. واللي بنا لسة أنا عايش عليه.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين..حيرة بعد حيرة.. طب إيه النهاية.. اه بعيد لكن لسه عايش معايا.. نفسي أقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم في بالي بعده هد حيلي..طب إيه أخرتها يعني في العذاب.. مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ده اللي مش عامل حسابه..بعده قلبي زاد عذابه.. قولت قربه من غيابه.. مش فارقين..عرفت قيمته لما سابني.. والفراق جالي وغلبني..و السؤال اللي تاعبني.. هو فين؟".

أغنية “دوخناك يافراق”لرامي جمال وناريمان

وفيذ سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا، أغنية “دوخناك يافراق”، التي تعاون فيها مع زوجته المطربة ناريمان، وهي من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.