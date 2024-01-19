من داخل الطائرة.. أحمد سعد يروج لـ أغنية “بعتذرلك” (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أحمد سعد لأحدث أعماله الغنائية بعنوان “بعتذرلك”، من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يغني كلمات أغنية “بعتذرلك”، وعلق على الفيديو قائلًا: “بعتذرلك قريبًا”، ومن المقرر طرح الأغنية على يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية خلال الفترة المقبلة.





تفاصيل أغنية “بعتذرلك”





أغنية "بعتذرلك" من كلمات محمد الشافعي، ألحان:إسلام رفعت، توزيع العبقري: يحي مهدي.





كلمات أغنية بعتذرلك

وتقول كلمات الأغنية في البرومو: "بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام واني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام واني جاهل في المعاملة والمجامله والاهتمام واني عاجز إني أفسّر صوت مشاعري واني خام".





آخر أعمال الفنان أحمد سعد





قدم أحمد سعد مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024.

الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" من فيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام، الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنع إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.

كما أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بطولة الفنانه إسعاد يونس.





كلمات أغنية “كله فالصو”





لو تيجي سيرتك قدامي

بفضل اقول انا مش هشتاق

ودقيقة وارجع في كلامي

ليه هو انا برج الجوزاء

ولا انا واقع في عصابه

ولا انا عندك بتغابه

ولا انت سوقت في الحلاوة

وخليت الحلوين

خليت الحلوين





خليت الحلوين غلابه

كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك





بسخن وحرارتي بتعلى

انا ولا خط الاستواء

افتحلي بس سكه

واحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالي

مستورد سعره عالي

وانا على قد حالي

وماشي جنب الحيط

ماشي جنب الحيط

انا ماشي جنب الحيط

بلالي





كله فالصو وكله Fake

الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك

وانت أصلي ختمك عليك

كله في الجمال ده صيني

وانت بس اللي قاريني

ولا حاجه تملى عيني

غيرك ياللي العين عليك