كوبرا.. محمد إمام يعلن عن تواجده في الموسم الرمضاني المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد إمام عن تواجده في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بأحدث أعماله الدرامية والذي يحمل إسم كوبرا، وذلك بعد أن تردد البعض خروجه من السباق الرمضاني المقبل.

وقام محمد إمام بنشر البوستر الدعائي المبدأي لمسلسل كوبرا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: توكلنا على الله

مسلسل {{ #كوبرا }}.. رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله

تأليف: أحمد أبو زيد.. إخراج: أحمد شفيق

على قنوات MBC

تفاصيل مسلسل كوبرا

وكان قد أحمد محمود أبو زيد عن تفاصيل مسلسل كوبرا في تصريحات صحفية، وقال إنه يعكف في الفترة الحالية على كتابة مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، وانتهى حتى الآن من كتابة 12 حلقة، من أصل 12 حلقة، وهناك موعد مبدئي لبدء تصوير المسلسل في بداية شهر ديسمبر المقبل.



وأشار إلى أنه انضم حتى الآن إلى أسرة مسلسل كوبرا كل من الفنان محمود البزاوي والفنان مراد مكرام والفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، والفنان عمرو عبد الجليل، مع الفنان محمد إمام هذا إلى جانب العديد من الفنانين.



كما أوضح أن محمد إمام يظهر خلال أحداث مسلسل كوبرا بدور رجل "ابن بلد"، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي، ويقع في خطأ ما بعد اضطرار الظروف لذلك الطريق، ومن ثم يحاول الدفاع عن الصح.

آخر أعمال محمد إمام



يذكر أن يعرض حاليًا لمحمد إمام أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم أبو نسب والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ وقت عرضه.





إيرادات فيلم أبو نسب





وحقق فيلم ابو نسب مساء أمس الإثنين، إيرادات بلغت 513 ألف و829 جنيه، فى أول أيامه بدور العرض السينمائية المختلفة.



قصة فيلم أبو نسب





وتدور قصة فيلم ابو نسب في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.



أبطال فيلم أبو نسب





ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.