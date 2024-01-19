جورج وسوف يتصدر محرك البحث "جوجل"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جورج وسوف، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهوره برفقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وغنائه له أغنية “الغزالة رايقة"، خلال كواليس حفل ألحان صلاح الشرنوبي، بالمملكة العربية السعودية.





جورج وسوف برفقة كريم محمود عبدالعزيز





وشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز فيديو، ظهر فيه جورج وسوف وهو يغني لكريم محمود عبدالعزيز أغنية "الغزالة رايقة"، التي غناها في فيلم "من أجل زيكو" في عام 2022، وسرعان من انتشر الفيديو بصورة واسعة، وتداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.





تفاصيل زيارة الفنان جورج وسوف لمنزل الفنان الراحل "محمود عبدالعزيز"





كشف الفنان جورج وسوف خلال لقائه بـ كريم محمود عبدالعزيز عن زيارة قام بها لعائلة كريم محمود عبدالعزيز، عندما كان صغيرا، حيث قال: "أنا جيت عندكم البيت وأنت صغير".





ورد كريم محمود عبدالعزيز على كلام الفنان جورج وسوف قائلا: "فاكر وفي الذاكرة هذه الزيارة"، ليرد عليه جورج قائلا: "أنت فنان حلو".





وتابع كريم محمود عبدالعزيز: "أنا كنت بسمعك من وأنا صغير، وكنت بحلم أقابلك، واليوم حلم حياتي تحقق".





تفاصيل أغنية "الغزالة رايقة"





أغنية "الغزالة رايقة" غناء الطفل محمد أسامة، وهي من فيلم "من أجل زيكو" والذي شارك في بطولته كل من منة شلبى، محمود محمود،محمود حافظ، الطفل يوسف صلاح، من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج بيتر ميمي.





تفاصيل حفل ألحان صلاح الشرنوبي





وشارك الفنان جورج وسوف في آخر فقرات، حفل ألحان صلاح الشرنوبي، وقدم أغنية "يا بياعين الهوى"، وشاركه الغناء نجوم الحفل: "أصالة وراغب علامة ونانسي عجرم ووائل جسار وأسماء لمنور وعاصي الحلاني ومحمد الشرنوبي".

كما وجه وسوف الشكر للقائمين على الحفل والنجوم المشاركين فيه، كما تحدث للموسيقار صلاح الشرنوبي قائلًًا: “شد حيلك يا صلاح”.

وتواجد الملحن عزيز الشافعي وسط الجمهور، وبدت عليه السعادة الشديدة وهو يستمع لأغنية ”يا بياعين الهوى”.





آخر أعمال الفنان جورج وسوف

وطرح الفنان جورج وسوف مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية “نجم عالي”، وتقوم ببطولة كليب الأغنية الفنانة ديمة قندلفت.

تفاصيل أغنية “نجم عالي”





والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي.

