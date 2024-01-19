نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب امتناعه عن اللقاءات التلفزيونية وسر لقب سلطان الطرب.. ما لا تعرفه عن جورج وسوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جورج وسوف، الملقب بـ سلطان الطرب، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهوره برفقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وغنائه له أغنية “الغزالة رايقة"، خلال كواليس حفل ألحان صلاح الشرنوبي، بالمملكة العربية السعودية.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المحطات والمعلومات عن حياة “سلطان الطرب” الفنان “جورج وسوف”:





نشأة وبداية الفنان جورج وسوف

ولد جورج وسوف في يوم 23 من ديسمبر عام 1961، في قرية كفرون بسوريا، وبدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.





انتشر صوت وسوف، وعرفه الجمهور،ومن بعدها انهالت عليه العروض، فغنى في الحفلات والفنادق والكازينوهات وحقق شهرة كبيرة، ثم انتقل إلى لبنان، ولم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره بعد، ونجح في جذب انتباه الجمهور إليه لموهبته الكبيرة وصوته القوي.





سبب لقب الفنان جورج وسوف بسلطان العرب





لُقب جورج وسوف، خلال مشواره الفني بـ سلطان الطرب، بسبب نجاح أول ألبوماته الغنائية التي يحمل عنوان الهوى سلطان.





وقال جورج وسوف أن أول من أطلق عليه لقب سلطان العرب، هو الفنان عمر الشريف، أثناء إحيائه إحدى الحفلات في مدينة باريس قام عمر الشريف وهتف له الله يا سلطان، ومن هنا تناقلتها الصحافة الحاضرة في الحفل لكل الصحف العربية.





سبب امتناع الفنان جورج وسوف عن الحوارات التلفزيونية





وامتنع الفنان جورج وسوف عن الظهور في أي حوارات تليفزيونية في بدايته لنحو 10 سنوات بسبب حفل قناة المستقبل عندما تعمدوا إحضار مغنين معه وشخصيات كبيرة لم تدعه يتحدث مما أغضبه وامتنع عن الظهور مرة أخرى.





قراءة جورج وسوف للقرآن الكريم





وكشف الشيخ ياسر الصالح،سبب تلاوته للقرآن الكريم في عزاء نجل الفنان جورج وسوف، قائلا إن جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن الكريم و"طلب مني بصفة شخصية تلاوة سورة مريم على روح نجله".

وظهر الشيخ ياسر، بجوار جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن الكريم في مقطع فيديو، الأمر الذي أكد أن جورج وسوف طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه.





حياة جورج وسوف





وتحدث الفنان جورج وسوف عن ديانة زوجته الأولى في لقاء له مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث أكد أن زوجته الأولى تدعى ماليشار وهي مسلمة سنية، وتزوجها في المحكمة الجعفرية.

وصرح خلال لقائه التلفزيوني، بأنه يحفظ ترانيم الكنيسة كما يحفظ أسماء الله الحسني، وكذلك صيغة الأذان، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤل وقتها عن ديانة سلطان الطرب.

وتزوج جورج وسوف، مرتين فقط، الأولى من ماليشار التي أنجب منها ثلاثة من الأبناء، وبعدها انفصل عنها ليتزوج من ندى رمال وهي فلسطينية الأصل وأنجبت له ابنته عيون.









آخر أعمال جورج وسوف

وطرح الفنان جورج وسوف مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية “نجم عالي”، وتقوم ببطولة كليب الأغنية الفنانة ديمة قندلفت.





والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي.



