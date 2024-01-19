نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخمس أغاني.. الموسيقار طلال يتعاون مع المطربة أحلام في ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من النشاط الفني يعيشها الموسيقار الكبير الدكتور طلال، حيث يتعاون مع المطربة الكبيرة ونجمة الخليج الفنانة احلام في ألبومها الجديد " السيدة الأولي " والذي تم طرحها أمس من خلال خمس أغاني من ألحانه.

وقد تم طرح الأغاني عبر موقع الفيديوهات العالمي " يوتيوب " وايضا اذاعتها عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

الموسيقار طلال يتعاون مع أحلام في ألبومها الجديد

وأعرب الموسيقار الكبير د. طلال عن سعادته بالتعاون مع نجمة الخليج الأولي الفنانة أحلام، وتقديم باقة من أجمل الاغاني والتي ستكون مفاجأة للجمهور، حيث يتميز الألبوم بباقة مختلفة ومتنوعة من الاغاني والموسيقي الجديدة المختلفة.

وعلي جانب آخر اشارت الفنانة أحلام في رسالتها للجمهور حول الألبوم الجديد: "انتهيت من تسجيل وتصوير ألبومي الجديد، وهو يتكون من خمس أعمال رائعة، أنا متأكدة أنها ستكون من ضمن أرشيفي الفني المتميز من الحان الموسيقار الكبير طلال، هو من دائمًا يميزني بالتعاون معه ويثق في صوتي إنه سيوصل أعماله بأحساس يصل إلى الجماهير العربية، ألبوم لا يشبه أي ألبوم لإنه متنوع من حيث الألحان والكلمات والتوزيع لأهم موزعين الوطن العربي ايضًا وأهم مهندسين واهم استوديوهات.. شكرًا للموسيقار الكبير على ثقته فيني ودائمًا انا من احرص على التعاون ايضًا معه بمشيئة الله".

أحلام تنتهي من تسجيل ألبوم الجديد

وكانت الفنانة احلام قد انتهت من تسجيل ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تصوير أغاني الألبوم، وكشفت أبرز ملامحه ومفاجآته وعلى رأسها أنه يضم 5 أغاني جديدة من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، بالإضافة إلى كشفها عن عنوان أول أغنية من الألبوم "السيدة الأولى".

تفاصيل أغاني البوم أحلام الجديد

غناء الفنانة أحلام الحان الموسيقار د طلال كلمات عبدالله ابوراس توزيع عصام الشرايطي.

والأغنية الثانية اخفي الهوى كلمات ابن الفارض توزيع موسيقي عصام الشرايطي.

الأغنية الثالثة ياهلا كلمات علي مساعد توزيع موسيقي عصام الشرايطي.

الأغنية الرابعة أيام الصفاء كلمات الامير عبدالله الفيصل توزيع موسيقي عمر الصباغ.

الأغنية الخامسة لله درك كلمات علي مساعد

توزيع عمر صباغ اشراف عام خالد ابومنذر

اشراف موسيقي عبدالرحمن العثمان.