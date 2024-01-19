نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجى تعود بــ "معلش" إلى الأغاني الدرامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت المطربة مروة ناجى، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء،

وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وهو غالبا ما يتعايش ويتفاعل معها فئة عريضة من المستمعين، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.

تفاصيل أغنية "معلش":

أغنية "معلش" كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقى محمد مزيكا، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات "معلش":

مروة ناجي تروج لـ أغنيتها "معلش":

نجحت الفنانة مروة ناجي بجذب عيون الجماهير من خلال ظهورها بإطلالة كلاسيكية من خلال بوستر أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “معلش”.

وشاركت جمهورها بصورة من البوستر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" معلش SooN".

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر اخر أعمال الفنانة مروة ناجي أغنية "أبو الغضب"، والتي حازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

ما هي كلمات أغنية أبو الغضب؟

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:" متعصب دايما ومقفل

مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن مالك كدة ليه قالبها بجد.

روق على حالك كده واهدى وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة، مش مستاهله إننا نتشد أبو الغضب، ليه الضحك عندك بالطلب

قالب وشك من غير سبب ياخي تتحسد لو ضحكة طلعت بالغلط، رغم التكشيرة وتقفيلتك والعصبية اللي ملزماك

فيك حاجة جميلة طيبة قلبك، وعشانها أنا أصلا حباك

ما خلاص اتعودت عليها

وحاجات أنا هفضل اعديها لكن لو ناوي تسوق فيها خلي في علمك مش سيباك، أبو الغضب ليه الضحك عندك بالطلب، من غير سبب قالب وشك من غير سبب، لو ضحكة طلعت بالغلط.