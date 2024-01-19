نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولدت في الإمارات وحصلت على ليسانس آداب.. ما لا تعرفه عن مي عز الدين في عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم عيد ميلاد جميلة من جميلات السينما والدراما وهي الفنانة مي عز الدين التي ولدت والتي ولدت في ١٩ يناير عام ١٩٨٠ وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن مي عز الدين.



ولادة مي عز الدين



مي عز الدين هي ممثلة مصرية، وُلدت في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليم مي عز الدين



حازت على ليسانس علم الاجتماع من كلية الآداب.

بداية مشوارها الفني

و كانت بداية مشوارها الفني حيث تم اختيارها من قبل المخرج منير راضي لتكون بطلة فيلم "رحلة حب" إلى جانب المطرب محمد فؤاد، وذلك بناءً على توصية منه للمخرج محمد النجار.

مي عز الدين ومحمد فؤاد

ثم شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام، من بينها مسلسل "أين قلبي"، حققت نجاحًا كبيرًا في فيلم "عمر وسلمى" الذي جسدت فيه دورًا مع الفنان تامر حسني، وشكلا ثنائيًا ناجحًا قدما ثلاثة أجزاء من الفيلم

مي عز الدين وتامر حسني

زواج مي عز الدين

تداول العديد من الشائعات على مي عز الدين أنها متزوجة ولكن هذا غير صحيح فهي تم خطبتها لفترة لاعب كرة القدم محمد زيدان في عام 2009، ولكن انفصلوا بعد ذلك، ولكن ترتبط مرة أخري منذ ذلك الوقت.