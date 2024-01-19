نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. آخرهم وفاة نجله “وديع” أزمات في حياة جورج وسوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جورج وسوف، خلال الساعات القليلة الماضية، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهوره برفقة الفنان كريم محمودعبدالعزيز، وغنائه له أغنية “الغزالة رايقة".





ويستعرض لكم دوت الخليج الفني الأزمات التي مر بها “سلطان العرب” الفنان جورج وسوف.





أزمة منعه من الغناء في بدايته





منع الفنان جورج وسوف في بدايته من نقابة المهن الموسيقية بسوريا بالغناء لأنه لم يتجاوز الثامنة عشر عامًا ولكن صوته كان سببًا في عودته مرة أخرى.





تفاصيل وعكات جورج وسوف الصحية





في عام ٢٠٠٠ أصيب بمرض نادر تسبب فتآكل أعلى فخذيه وإلزامه بملازمة الفراشة بأمر من الأطباء وأجروا له تداخلًا جراحيًا لاستبدال عظام فخذيه وساقيه بشكل كامل، وتم ذلك بدعم مادي من الأمير السعودي الوليد بن طلال.





و لكن بعد خمس أعوام عاد المرض له مرة أخرى وأدى المرض إلي صعوبة في التنفس ولكن كُتب الله له بالشفاء.





ليواجه مرض آخر وهو العلين مرض السرطان والذي واجه معاناة معاه حتي استطاع التغلب عليه بالشفاء منه بعد عام ونصف.





و في عام ٢٠١١ أصيب بجلطة دماغية، نتج عنها شلل في الجهة اليسرى من جسده، وأدي إلي دخوله في غيبوبة.





أزمة اعتقاله في ستوكهولم

اعتقل الفنان جورج وسوف في ستوكهولم عام ٢٠٠٨ وذلك بعد ضبط بحوزته ٣٠ جرام من الكوكايين ولكن تمت إثبات براءته في النهاية ولم يثبت عليه شيء.





خلاف جورج وسوف مع أصالة





وقع خلاف بين الفنان جورج وسوف والفنانة أصالة وذلك بعد إتهامها بالخيانة لسوريا معلقًا في إحدي اللقاءات التلفزيونية “أصالة فاكرة إنالله خلقها ولم يخلق غيرها، أنا لا أهتم بأخبارها واعتبرها حشرة، الله يرحم والدها كان فنان حقيقي، المفروض نقف بجانب الأسد في مواجهة المرتزقة اللي بيقتلوا أهالينا ولكن أصالة موقفها عكس.





أزمة جورج وسوف الصحيه بعد معرفة خبر وفاة نجله وديع





وكان قد تعرض الفنان جورج وسوف لوعكة صحية نقل اثرها إلى المستشفى، وذلك نتيجة أزمة صحية انتابته عقب إعلان خبر وفاة نجله الأكبر وديع.





أزمة وفاة نجل الفنان جورج وسوف





وقد توفي وديع جورج وسوف؛ نجل الفنان جورج وسوف وذلك بإحدى المستشفيات في بيروت بعد معاناته من نزيف.