نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر جورج وسوف التريند.. حقيقة توقع ليلى عبداللطيف بوفاة نجله “وديع” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جورج وسوف، خلال الساعات الأخيرة، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهوره برفقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز،وغنائه له أغنية “الغزالة رايقة"، خلال كواليس حفل ألحان صلاح الشرنوبي، بالمملكة العربية السعودية.





ويستعرض لكم دوت الخليج الفني تفاصيل توقع العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف بوفاة وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف:





تفاصيل توقع ليلى عبداللطيف بوفاة وديع جورج وسوف





لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف الجدل بشأن توقعاتها عن طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، فقد تصدرت التريند في العام الماضي، بعد توقعها بوفاة وديع جورج وسوف نجل الفنان جورج وسوف.





وكشفت ليلى عبداللطيف، في أحد اللقاءات التلفزيونية عن توقعاتها، حيث توقعت وفاة أحد أبناء أبرز فنانين الوسط الفني، وهذا ماحدث بعد وفاة وديع جورج وسوف بعد إجرائه لعملية جراحية، وحدوث نزيف له ثم وفاته.





ليسيطر الحزن على الفنان جورج وسوف ويتعرض لأزمة صحية ويتم نقله إلى المستشفى بعد ان علم بوفاة نجله وديع.





قراءة جورج وسوف للقرآن الكريم في عزاء نجله وديع





وكشف الشيخ ياسر الصالح،سبب تلاوته للقرآن الكريم في عزاء نجل الفنان جورج وسوف، قائلا إن جورج وسوف يحفظ ويتلو القرآن الكريم و"طلب مني بصفة شخصية تلاوة سورة مريم على روح نجله".

وظهر الشيخ ياسر، الذي شارك في العديد من عزاء المشاهير، بجوار جورج وسوف خلال العزاء وهو يرتل القرآن الكريم في مقطع فيديو، الأمر الذي أكد أن جورج وسوف طلب منه بشكل شخصي قراءة القرآن الكريم في عزاء ابنه.





آخر أعمال الفنان جورج وسوف

وطرح الفنان جورج وسوف مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية “نجم عالي”، وتقوم ببطولة كليب الأغنية الفنانة ديمة قندلفت.





والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي زيزو فاروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي.







