تزوجت أكثر من فنان.. شائعات راودت مي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم عيد ميلاد نجمة السينما والدراما مي عز الدين و على مدار مشوارها الفني فروادت الفنانة مي عز الدين شائعات من زواجها من أكثر من فنان وفي هذا التقرير المُبسط سيرصد دوت الخليج الفني أبرز شائعات التي روداتها



شائعات راودت مي عز الدين

ما هي الشائعات التي رودات مي عز الدين خلال مشوارها الفنيو هي زواجها من الفنان تامر حسني و خاصةً بعد فيلمها " عمر وسلمي" بجميع أجزائه فظلت تروداهم الشائعات حتي زواج الفنان تامر حسني للفنانة بسمة بوسيل وخطبة الفنانة مي عز الدين للاعب كرة القدم محمد زيدان.

و بعد إنفصالهما عن لاعب الكرة بدأت مداولة شائعات حتي الآن أن تجمعها علاقة حب بينها وبين الفنان أحمد السعدني، وخاصةً بعد وفاة زوجته ولأن تربطهم علاقة صداقة قوية بينهما.

و تداول أيضًا زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وذلك بعد إنفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.



و عادت مرة أخري شائعات زواج تامر حسني ومي عز الدين وذلك بعد انفصاله زوجته بسمة بوسيل.