نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير عيد: 'مش باخد الدنيا جد والمزيكا هي كل حياتي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل اليوم النجم أمير عيد ضيفًا في برنامج سولد أوت الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر شاشة cbc، وتحدث أمير عن شغفه بالمزيكا ووصفها بأنها كل حياته، وفي البداية بدأ كاتب للأغنيات لكن لم يعجبه اي حد قام بغناء وقال عن الأمر:" ملقتش حد يعبر عن احساسي بالكلمات اللى بكتبها فبدأت أغانيها بنفسي"

وعبر عن نفسه أكثر خلال اللقاء وقال:" مش بعرف اخد الدنيا جد هي بالنسبة ليا هزار، حياتي كلها في الفن مش بعرف اعيش في الواقع، أنا العالم بتاعي اكتب أغني والعب جيتار اول ما يدخل الحياة الواقعية مش بعرف اعيش فيها".

أمير عيد في مسلسل «ريفو»

ومن ناحية اخري، حقق الفنان أمير عيد، نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «ريفو»، والذي جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية، مسلسل ريفو، شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

أبرزهم أمير عيد، صدقي صخر، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، ملك الحسيني، تامر هاشم، ركين سعد، عمرو جمال، حسن أبو الروس، محمد المولى، هشام الشاذلي، ودارت أحداث مسلسل «ريفو» حول فرقة غنائية حققت شهرة كبيرة فى فترة التسعينيات، ونجحت فى تطوير شكل الموسيقى آنذاك، وانطلق عرضه الأول على شاشة قناة CBC فى 23 من سبتمبر الماضي.

فرقة كايروكي تطرح اغنية تلك قضية

والجدير بالذكر أن فرقة كايروكي طرحت اغنية تحمل اسم تلك قضية، تضامنًا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل الحرب والمعاناة التي يمر بها أهالي غزة، وتعاونت فرقة كايروكي في تلك الأغنية مع الكاتب مصطفى إبراهيم، ونشرت الأغنية منذ قليل عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: نقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية، وتلك قضية كيف يكون ملاكًا أبيض؟، يبقي ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك على المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية كيف تكون إنسانًا راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس وأما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية