نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نقله إلى المستشفى.. تفاصيل آخر لقاء لـ جورج وسوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان جورج وسوف، إلى وعكة صحية مفاجئة منذ ساعات وتم نقله على أثرها إلى إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالرياض، بمشاركة نجوم الوطن العربي، وكشف مصدر مقرب منه في تصريحات صحفية أنه أصيب بنزيف ونقل على الفور لأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية لإجراء عملية جراحية.

آخر لقاء لجورج وسوف

وفي آخر لقاء لجورج وسوف قبل نقله إلى المستشفى وذلك بعد انتهاء حفل روائع الشرنوبي، الذي أقيم أمس على خشبة مسرح أبو بكر سالم، عبر جورج وسوف عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في حفل تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي، حيث قال: تركي آل الشيخ هو اللي أصر إني أحضر حفل تكريم صلاح الشرنوبي، وتكريم صلاح فكرة حلوة، وليا الشرف إني أشارك في التكريم ده، وأنا وصلاح لينا أعمال كتيرة مع بعض ناجحة، وتكريمه شيء جميل لإنه فنان عظيم.



تعرض جورج وسوف لوعكة صحية

تعرض جورج وسوف، إلى وعكة صحية في الآونة الأخيرة، ونقل إلى إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية؛ وذلك تمهيدًا من أجل إجراء عملية جراحية عاجلة من أجل علاجه.



وأُصيب جورج وسوف بنزيف عقب مشاركته أمس في حفل ليلة صلاح الشرنوبي بالمملكة العربية السعودية، حيث تدهورت حالته الصحية لذلك تم نقله إلى أحد مستشفيات المملكة، حتى يجري عملية جراحية عاجلة.

مشاركة جورج وسوف بحفل الموسيقار صلاح الشرنوبي

يذكر أن شارك جورج وسوف أمس الخميس 18 يناير 2024 في حفل روائع صلاح الشرنوبي، والذي أُقيم في المملكة العربية السعودية على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ولكنه ظهر في حالة إعياء خلال إحيائه هذا الحفل.

ولاحظ الجميع أن جورج وسوف كان يضع يده على قلبه في أثناء غنائه في حفل روائع صلاح الشرنوبي، بالإضافة إلى أنه كان يجلس على مقعد خلال إحيائه الحفل على غير المعتاد.

وظهرت معالم التعب والإجهاد على جورج وسوف خلال مشاركته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي بالمملكة العربية السعودية، لذلك فلم يستطيع أن يقف خلال تقديمه لعدد من الأغاني ضمن فقرات الحفل.

وشارك نجوم حفل ليلة صلاح الشرنوبي، بالمملكة العربية السعودية، جورج وسوف في أغنية يا بياعين الهوى، التي اختتم بها حفل ليلة صلاح الشرنوبي، كما طلب منه الفنان راغب علامة إعادة الأغنية مرة أخرى، قائلًا: ماشبعناش خلينا نعيدها مرة تانية.