نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجل وحيد سيف يحي الذكرى الحادية عشر لوفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا أشرف سيف نجل الراحل وحيد سيف الذكرى الحادية عشر له من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب أشرف سيف: "اليوم تحل الذكرى الحادية عشرة لرحيل حبيبى وحبيب الملايين والدى الغالى نجم الكوميديا وحيد سيف... وحشتنى قوى.. لكن إنت دايما معايا وعلطول بادعيلك... ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته".





وتابع: "أحبابى وأهلى وأصدقائى وكل اللى بيحبوه.. أرجو منكم قراءة الفاتحة على روحه والدعاء له.. جزاكم الله خيرا".

وحلت أمس الجمعة 19 يناير ذكرى وفاة الراحل الفنان الكوميدي وحيد سيف، من رغم أن أضحك ملايين الجماهير في الوطن العربي، ألا أنه مر بظروف قاسية وغدر من أقرب الأشخاص اليه.

وحيد سيف

اسمه الحقيقي هو مصطفى سيد أحمد سيف، وُلد في ٢٠ مارس ١٩٣٩، في مدينة الإسكندرية، بدأت رحلته الفنية و أثناء انضمامه إلى الفرقة التمثيلية في الإسكندرية ثم حصل على ليسانس الآداب قسم تاريخ وأثناء دراسته في الجامعة شارك في عده مسرحيات أهمها شكسبير، حسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحاني قدم مسرحية إنهم يدخلون الجنة، وكانت اخر اعماله الفنية المسلسل زيزو 900.

حياته

تزوج الراحل وحيد سيف من الفنانة ألفت سكر وبعدها تزوج من الصحفية اللبنانية خلود، والتي ظلت معه حتى وفاته، والذي قال عنها طيلة حياته أنه يعيش معها أجمل فترات حياته، وأنها عوضته عن كل شيء، وكان دائمًا يستشيرها في الأعمال والسيناريوهات التي تُعرض عليه، لكونها صحفية وناقدة، حتى أنه كتب لها كل أملاكه الأخيرة.وأنجب خلالها الممثل أشرف سيف وناصر سيف وإيمان وإيناس.