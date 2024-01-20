نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. تامر حسني يطرح أغنية "معلش" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجم الجيل تامر حسني، لطرح أجدد أغنياته من ألبوم هرمون السعادة وهي أغنية "معلش" الذي يشارك فيها الفنان الشاب زاب ثروت مع نجم الجيل تامر حسني.

وطرح تامر حسني فيديو من كواليس أغنية "معلش" عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرها عبر "فيسبوك".

وعلق عليه قائلًا: “اغنية ((معلش)) مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت".

من اصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس،استنوا الاغنيه ان شاء الله يوم ٢٣ يناير علي جميع المنصات.

أغنية "معلش" هي من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع معاذ وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي".

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منشور تامر حسني

ما هي آخر أعمال تامر حسني ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني هي أغنية "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة" الذي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وتريند موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 14 مليون مشاهدة.

وأغنية "موحشتكيش" هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..