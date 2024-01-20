جومانا مراد: أنا ست شعبية في "عتبات البهجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة جومانا مراد، عن كواليس التعاون مع الفنان يحيي الفخراني في مسلسل " عتبات البهجة" قائلة: "هشتغل مع العملاق يحيى الفخرانى، وأنا سعيدة ومحظوظة فهو نجم كبير وأستاذ، وعاملة معاه دور "نعناعة"، وهى سيدة شعبية مش هتكون مصدر بهجة ليه".

وتحدثت جومانا مراد خلال لقائها برنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on: "أنا بحب أكون ملتزمة، بروح للتصوير قبل الميعاد بساعتين وبحضر وبذاكر بشكل كبير، وقلة الحفظ تضيع الإحساس، والالتزام هو نجومية الفنان الحقيقية".

فريق عمل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صلاح عبدالله، جومانا مراد، عنبة، سما إبراهيم، صفاء الطوخي، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، ليلى عز العرب، علاء مرسي، عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية مدحت العدل، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

قصة العمل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من 15 حلقة، وهو التعاون الثالث الذي يجمع بين المخرج مجدي أبو عميرة.

ع الزيرو

والجدير بالذكر آخر أعمال جومانا مراد فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان، وعرض العمل في شهر أغسطس الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في السينمات، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: نيللي كريم، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حمزة الملقب بـ دراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.