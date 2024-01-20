الموت يفجع الكينج منير

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت شقيقة الفنان محمد منير، وسيتم تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري.

يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه الكينج محمد منير بإصدار أغنية جديدة بعنوان "يا فلسطينى"، حيث قدم كليب الأغنية كرسالة دعم للشعب الفلسطيني.

وتعبر كلمات الأغنية عن التضامن والدعم، معبّرة عن الحب والصمود، وتظهر روح المقاومة بكلماتها التي تعكس التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

كما أعلن منير في وقت سابق التبرع بجزء من أجر حفله يوم 31 ديسمبر الماضي بالشيخ زايد، ضمن حفلات رأس السنة لصالح أهل غزة.