أحمد غزي يكشف علاقته بكرة القدم قبل "الحريفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد غزي عن علاقته بكرة القدم قبل تصويره فيلم “ الحريفة” لافتا إلى أنه تدرب كثيرا من أجل خروج الفيلم بشكل جيد.

وأضاف أحمد غزي في تصريحات صحفية:"كنت ألعب كرة القدم في نادي وادي دجلة لفترة ثم تركت هذا المجال، وجاء لي فيلم الحريفة عدت للتدريبات مرة أخرى لكى يظهر الدور بشكل مناسب

استطاع النجم الصاعد نور النبوي، أن يتربع على المركز الأول على مدار أكثر من 16 يوم منذ عرض فيلمه “الحريفة" وينافس كبار النجوم، حيث شهدت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر منافسة قوية.

الحريفة

حقق فيلم "الحريفة" للنجم نور النبوي، نجاحًا ضخمًا، منذ عرضه بالسينمات، وقد استطاع أن يحافظ على صدارة إيرادات شباك التذاكر، على مدار 16 يومًا، حيث حقق أمس الخميس 18 يناير إيرادات بلغت مليون و447 ألف جنيهًا، وتجاوزت إجمالي إيرادات الفيلم لأكثر من 13 مليون جنيه، وذلك حسب بيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ورغم أنها أولى البطولات المطلقة لـ نور النبوي إلا أنه استطاع أن ينافس كبار النجوم بقوة، وبذلك تلاه في المركز الثاني فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بينما تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام المركز الثالث في قائمة الإيرادات، بالإضافة لنجاح العمل داخل وخارج مصر.

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".