فن ومشاهير

تعرف على أسعار تذاكر ”آنستونا” بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 08:30 صباحاً - تتوجه الفنانة دنيا سمير غانم ، للرياض من أجل عرض مسرحية “ آنستونا” للفنانة دنيا سمير غانم بعد عرضها في مصر وتحقيقها نجاحا كبيرا في نهاية الشهر الجاري.

مواعيد

من المقرر أن بدأ المسرحية فى موسم الرياض من الفترة 30 يناير، إلى يوم 5 فبراير القادم.

أسعار التذاكر

وتكون أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي، ما يعادل 800 جنية مصري، لتصل إلى 900 ريال سعودي، مايقرب من 7 الالاف جنية مصري

حصدت مسرحية "انستنونا" للنجمة دنيا سمير غانم إشادات كبيرة من قبل الجمهور، وبدت مقاعد المشاهدين كاملة العدد في أول ايام عرضها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا