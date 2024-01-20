تعرف على أسعار تذاكر ”آنستونا” بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يناير 2024 08:30 صباحاً - تتوجه الفنانة دنيا سمير غانم ، للرياض من أجل عرض مسرحية “ آنستونا” للفنانة دنيا سمير غانم بعد عرضها في مصر وتحقيقها نجاحا كبيرا في نهاية الشهر الجاري.

مواعيد

من المقرر أن بدأ المسرحية فى موسم الرياض من الفترة 30 يناير، إلى يوم 5 فبراير القادم.

أسعار التذاكر

وتكون أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي، ما يعادل 800 جنية مصري، لتصل إلى 900 ريال سعودي، مايقرب من 7 الالاف جنية مصري

حصدت مسرحية "انستنونا" للنجمة دنيا سمير غانم إشادات كبيرة من قبل الجمهور، وبدت مقاعد المشاهدين كاملة العدد في أول ايام عرضها.