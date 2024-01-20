نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. إنطلاق تصوير مسلسل "فراولة " لـ نيللي كريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد طاقم عمل مسلسل "فراولة" لإنطلاق تصوير أول مشاهد العمل غدًا الأحد، وذلك استعداد لطرحه خلال شهر رمضان 2024، وتجمع المشاهد الأولى كلًا من نيللى كريم، أحمد فهيم،شيماء سيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج أحمد الدسوقي.

قصة مسلسل فراولة

وتلعب نيللي كريم دور فتاة ابنه حارس عقار بمنطقة الزمالك، وهي قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

أحدث أعمال نيللي كريم

يعرض لنيللي كريم، حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، مسلسل “روز وليلى”، وتلعب خلاله دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.



قصة مسلسل روز وليلى



هو مسلسل يقدم يسرا ونيللي كريم في أدوار محققتين مستقلتين يتعاونان في كشف عملية احتيال تحاك ضد إحدى البنوك، حيث يتم تعيينهما من قبل الجهات المعنية، ويتناول المسلسل قصة هذا اللغز بأسلوب كوميدي، مع لمسات من الأكشن والإثارة والمغامرات.

تفاصيل مسلسل روز وليلى

يجمع المسلسل نجوم في عالم الدراما، حيث تتألق يسرا ونيللي كريم في بطولة مشتركة،و المسلسل من إنتاج "استوديوهات MBC"، التابعة لـ "مجموعة MBC"، والمتخصصة في إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات الجودة.



آخر أعمال نيللي كريم

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة نيللي كريم، حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر بالسينمات، والفيلم يضم عدد من الفنانين أبرزهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، كما ظهرت بسنت شوقي كضيفة شرف في الفيلم، وتم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في الأوسكار، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

ما هي آخر أعمال نيللي كريم الدرامية ؟





يشار أن نيللي كريم تألقت خلال موسم رمضان الماضي في مسلسل "عملة نادرة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب النجوم جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، هشام عاشور، من إخراج ماندو العدل.